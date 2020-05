Neue Instagram-Funktionen sagen Online-Mobbing den Kampf an

Viele Hater nutzen Social Media-Plattformen wie Instagram, Facebook & Co., um Frust, Beleidigungen und sogar Drohungen loszuwerden. Sie greifen andere an und verletzen ihre Gefühle. Das muss ein Ende haben! Mithilfe der neuen Features möchte Instagram seine App zu einem sicheren und positiven Ort machen und den Usern die Möglichkeit geben, sich gegen Hater zu wehren und Mobbing im Netz zu stoppen.

Wer darf was? Instagram-User bekommen mehr Mitspracherecht

Zu den Instagram Neuerungen, die bald ausgerollt oder noch getestet werden, gehört unter anderem das Löschen von mehreren negativen Kommentaren. User können bis zu 25 Kommentare gleichzeitig löschen und mehrere Accounts auf einmal blockieren oder einschränken. Nervige Hater oder Instagram Bots haben dann keine Chance mehr. Auf Instagram sollen positive Interaktionen im Vordergrund stehen, dafür soll die folgende Funktion sorgen: Nutzer können aufbauende und unterstützende Kommentare zu ihren Posts festpinnen, sodass sie im Kommentar-Thread oben erscheinen. Last but not least: Die Einstellungen zu Erwähnungen und Markierungen auf Insta werden ausgebaut. So kann jeder User in den Privatsphäre-Einstellungen selbst bestimmen, wer seinen Account in Posts erwähnen oder markieren darf. Die drei Optionen „Jeder“, „Personen, denen du folgst“ und „Niemand“ stehen zur Auswahl.

