Netflix verkündet Zusammenarbeit mit Ubisoft

Auf der Suche nach neuen Storylines lässt sich die Filmbranche immer häufiger von Videospielen inspirieren. Aktuell wird eine Videospiel-Verfilmung nach der anderen angekündigt, Netflix verwandelt das Horror-Game "Resident Evil" in eine Serie und auch Amazon möchte mitmischen und arbeitet an einer “Fallout”-Spiele-Verfilmung. Weil neben Videospiel-Verfilmungen auch Reboots angesagt sind, wird Netflix jetzt auch ein bereits verfilmtes Spiel neu auflegen. Der Streaming-Dienst tut sich mit Spiele-Entwickler Ubisoft zusammen, geplant sind mehrere „Assassin’s Creed“-Projekte.

„ Assassin’s Creed “ wird zur Live-Action-Serie

2007 wurde das erste Spiel aus der Videospielreihe „Assassin’s Creed“ veröffentlicht, seitdem begeben sich Gamer auf der ganzen Welt als Assassinen auf Zeitreise in verschiedene Epochen. Der Release vom neuen Teil „Assassin’s Creed Valhalla“, der in der Wikinger-Zeit spielt, steht kurz bevor. Wird das auch der Schauplatz der neuen Serie? Netflix hält sich noch bedeckt und hat noch keine Infos zum Cast oder der Handlung bekannt gegeben. Die Live-Action-Serie soll nur der Anfang sein, auch Anime-Serien sollen folgen. 2016 kam der erste AC-Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle in die Kinos. Die Fans waren nicht gerade begeistert, von der Netflix-Original-Serie versprechen sie sich jetzt mehr.

