Nächster BTS-Star veröffentlicht erstes Solo-Album

Sein erster Song vom Album wird schon diesen Freitag, am 07. April, veröffentlicht werden! Wie viele Songs insgesamt auf "D-Day" zu finden sein werden, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, aber sein Team bestätigte betont bereits, dass "Suga am gesamten Songwriting und der Produktion des Albums beteiligt" war. Außerdem können sich Fans schon bald auf eine Dokumentation des Stars freuen. In "SUGA: Road to D-Day" wird der 30-Jährige uns alle mit auf einen Roadtrip nehmen und vielleicht auch etwas vom Entstehungsprozesses des Albums zeigen. Wir sind schon richtig gespannt! 😍