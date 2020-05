Darum haben Shindy und Shirin David Beef

Nachdem der Traum vom gemeinsamer Song geplatzt war, gab es ziemlich krassen Beef zwischen Shirin David und Rap-Star Shindy! Schließlich hatte der "Drama"-Interpret seine Hit-Single "Affalterbach" ohne Einverständnis der Ex-YouTuberin veröffentlicht. Shirin hatte ihren Part des Songs zwar aufgenommen, Shindys Vorstellungen darüber, wie sie sich im Musikvideo präsentieren sollte, widersprachen ihrem Selbstbild aber so krass, dass die Sängerin die Zusammenarbeit sofort auf "ICE" legte. So eine, die sich in Musikvideos "billig" zeigt, ist das Girl mit dem Brazilian Buttlift nämlich nicht! Für den Videodreh zu "Hoes Up, G's Down" kassierten Shirin und ihre an die 100 Bad-Bitches sogar eine Anzeige – ihre Villa wurde von der Polizei gestürmt! Trotz allem, soll bald eine Platte erscheinen, auf der beide Künstler vertreten sind...

Haftbefehl vereint Shindy und Shirin David

"Ich glaube nicht …" wird wohl PAPI PAPs erster Gedanke gewesen sein, als er von seiner "Reunion" mit Shirin gehört hat. Schließlich war das auch seine Antwort auf Shirizzles "Du trägst Silber, ich geh Gold"-Message bei "Late Night Berlin". Doch seit Haftbefehl seine Tracklist für "Das Weisse Album" gedropt hat, steht fest, Shindy und Shirin David sind auf dem gleichen Album vertreten und somit auf einer Tracklist vereint! Zwischen Track 4 "KDFM" auf dem auch der Baby-Daddy vertreten ist und Track 8 "Conan x Xenia", liegen nur 5 Tracks. So close wie hier werden die beiden wohl nie wieder sein …

