Polizei stoppt Musikvideo-Dreh von Shirin David

Wegen der Corona-Krise sind aktuell Veranstaltungen und Versammlungen mit großen Menschenmengen verboten, Shirin David ließ sich davon aber nicht abschrecken. Im Garten einer Berliner Villa drehte die 25-Jährige am Wochenende das Musikvideo zu ihrer neuen Single. Nach Shirin Davids Feature mit Haftbefehl kommt am Donnerstag (28.05.) um 23:59 Uhr die Single „Hoes up, G's down“ raus. Mit „90-60-111“ hat Shirin David einen krassen Rap-Rekord gebrochen, ihre Fans sind sich sicher, dass auch ihr neuer Song durch die Decke gehen wird. Shirin teilte in ihrer Instagram Story kurze Clips vom „Hoes up, G's down“-Dreh, eine entspannte Pool-Party mit Musik, Drinks und über 70 Gästen. Ganz so entspannt waren die Nachbarn allerdings nicht, sie waren von dem Lärm genervt und riefen schließlich die Polizei. Die Beamten lösten die Party auf und beendeten den Dreh, für die anwesenden Gäste hagelte es Corona-Anzeigen. Den Einsatz bestätigte die Berliner Polizei in einem Tweet, den Shirin ebenfalls postete:

Den Tweet der Polizei teilte Shirin David mit ihren Followern.

War BTN-Star Saskia Beecks beim Dreh dabei?

In einer längeren Instagram Story berichtet Schauspielerin Saskia Beecks, wie sie eine Freundin auf einen Musikvideo-Dreh begleitet hat, den Namen des Künstlers bzw. der Künstlerin behält sie aber für sich. Laut der Schauspielerin sind um die zehn Mannschaftswagen bei der Villa aufgetaucht und die Polizisten haben das Haus umzingelt. Beecks und ein paar andere Gäste konnten vor den Polizisten flüchten, indem sie über eine Mauer kletterten. Das klingt verdächtig nach dem Video-Dreh von Shirin David!

