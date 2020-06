Hype House: Die TikTok-Clique im Umbruch

Das Hype House ist DAS TikTok-Domizil schlechthin. In einer Villa in L.A. leben die coolsten TikTok-Stars unter einem Dach und produzieren kreativen Content für ihre Fans. Wer im Hype House wohnt, gehört zu den ganz Großen der TikTok-Welt. Und trotzdem wollen nicht alle Bewohner bleiben. So haben die TikTok-Stars Dixie und Charli D’Amelio das Hype House verlassen. Angeblich, weil sie sich nicht mehr mit dem Business-Modell identifizieren konnten, zu dem das Hype House mehr und mehr wird. Viele Fans spekulierten aber, dass Charli D'Amelios Trennung von Hype House-Kollege Lil Huddy der Grund für den Auszug sein könnte... Außerdem ist die Hype House-Crew umgezogen. Der Grund: dreiste Fan-Belästigung. Ganz schön was los in der TikTok-WG und: Es gibt schon wieder Neuigkeiten aus dem Hype House...

Olivia Ponton: Das ist der neue TikTok-Star im Hype House!

Zwei gehen, eine kommt! Nach dem Auszug von Charli D'Amelio und ihrer Schwester Dixie zieht jetzt eine neue Person ins Hype-House ein: Olivia Ponton (TikTok: iamoliviaponton) ist keine Unbekannte in der Social Media-Welt. Auf TikTok hat sie bereits 2,7 Millionen Follower (Stand: 17.06.2020) und: Sie ist mit Sway House-Bewohner Kio Cyr zusammen. Auf TikTok postete Olivia kürzlich einen Clip zu dem sie schrieb "Ich suche keinen Mann, weil ich den Besten schon gefunden habe." Sooo süß! Auch auf Instagram ist die 18-Jährige super erfolgreich: 767.000 Fans (Stand: 17.06.2020) folgen Olivia Ponton auf der Foto-Plattform. Ihre Fans nimmt sie in den Stories mit durch ihren Alltag und filmt sich beim Essen, am Strand und beim Sport. Dabei gibt sich total authentisch und mega sympathisch. Die Hype House-Clique dürfte sich also über ihre neue Mitbewohnerin freuen. Auf Instagram posteten sie ein Bild mit dem Neuzugang und schrieben "Herzlich Willkommen, Olivia ❤️". Bei so einem herzlichen Empfang wird sich der TikTok-Star sicher schnell im Hype House wohlfühlen!

