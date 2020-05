Neue Musik aus LEAs Leben

Neuigkeiten aus der deutschen Hit-Fabrik! Lang haben die Fans darauf gewartet, jetzt ist es endlich da! – LEAs neues Album mit brandneuen Songs. „Es zeigt neue Seiten von mir, aber die Leute werden mich - und vielleicht auch ein wenig sich selbst - in den Geschichten wiedererkennen.“, erzählt LEA - Die "Treppenhaus"-Sängerin verarbeitet spannende Lebensgeschichten in ihren Songs und knüpft musikalisch an ihr Album "Zwischen meinen Zeilen" aus 2018 an. Auch Capital Bra ist nach "110" wieder als Featuring mit am Start!

Neue Single „7 Stunden” feat. Capi Bra

Es gibt einen neuen Song von LEA und Capital Bra! Bereits "110" war ein riesen Erfolg mit über 100 Millionen Streams auf Spotify. Diese Marke kann mit dem neuen Song "7 Stunden" definitiv noch getoppt werden, wo der Deutsch-Rapper Capital Bra, der zuletzt einen neuen Song mit Rapper Savas ankündigte, mal eine weiche Seite von sich zeigt. Potenzieller Platz 1 der Charts? - Die neue Coop von LEA und Capi Bra "7 Stunden" hat mit seinem melancholischen Sound definitiv das Zeug dazu!

