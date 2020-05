Capital Bra: Noch mehr Songs

Obwohl Capital zuletzt für seine eigene Pizza gehyped wurde gehört er natürlich nach wie vor zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Nicht nur seine Pizza bricht Rekorde auch in seiner musikalischen Karriere erreicht Capital Bra einen Meilenstein nach dem anderen. Er hat in den letzten Jahren mehr Songs als jeder andere deutsche Künstler veröffentlicht, und obwohl er eigentlich schon alles erreicht hat, ist noch lange nicht Schluss …

Nach Loredana: Kool Savas plant Feature mit Capital Bra

Sein letztes Feature "Nicht verdient" feat. Loredana war ein krasser Erfolg, die beiden Rap-Stars supporten sich schon lange und überlegen sogar noch einen weiteren Song zu veröffentlichen. Doch jetzt ist scheinbar ein weiteres Feature mit einer deutschen Rap-Legende geplant, Capi fragte Kool Savas auf Instagram an! Zuvor hatte Kool Savas in seiner Story Folgendes über den Braten geschrieben:"Capi ist ein krasser Spitter!". Ein Fan hatte ihn in einem Fragensticker nach Ideen zu einem Song mit Capital gefragt. Und auch der scheint begeistert von der Idee, repostete die Story des "Immer Wenn Ich Rhyme"-Stars und schrieb dazu: "Schick ein Beat rüber, Bratan 🔥!" Wir sind gespannt!

Das wäre ein krasses Feature! Instagram @Capital_Bra

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!