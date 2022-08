Miley Cyrus packt aus: Wahrer Grund für das Ehe-Aus mit Liam Hemsworth!

Ihre Ehe zerbrach in tausend Teile

Immer wieder hört man sie über ihre zerbrochene Ehe reden. Miley Cyrus meinte sogar, dass ihre Ehe ein Desaster war! Aber es war nicht immer alles schlimm zwischen Liam Hemsworth und Miley Cyrus. Die beiden lernten sich als Teenager kennen und lieben. Sie waren soooo verliebt! 🥰 Und die ganze Welt freute sich über ihr Glück. Nach einigen Jahren Beziehung kam dann die Trennung und eine Selbstfindungsphase für die beiden.

Miley legte vor allem eine 180 Grad Veränderung hin. Beziehungsweise konnte sie endlich so sein, wie sie sich innerlich schon die ganze Zeit gefühlt hatte. Sie legte ihr "Disney-Image" ab und wurde zu der Miley, die wir heute kennen. Ihre Liebesbeziehung zu Liam war immer wieder ein Auf und Ab. Miley teilte der Presse auch öfters mit, dass ihre Beziehung unter dem Druck der Öffentlichkeit gelitten habe. Aber das allein war nicht der Grund für das Scheitern der Ehe.

Große Belastung für Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Von 2009 bis 2012 waren sie in einer Beziehung. Verlobten sich sogar 2012. Dann kam die erste Trennung. 2016 fanden sie wieder zueinander. Ende 2018 dann die Hochzeit. Doch die Ehe war nach wenigen Monaten schon wieder vorbei. Im August 2019 trennten sich die beiden Superstars endgültig. In einem Interview erzählte Miley Cyrus: "Was besonders belastend war, war nicht etwa die Tatsache, dass ich und jemand, den ich geliebt habe, gemerkt haben, dass wir uns nicht mehr auf die Weise lieben, wie wir es einst getan haben." Autsch, das tut weh. 😭

Miley und Liam haben für ihre Trennung nie nur einen Grund angeben. Es waren mehrere Sachen, die die beiden zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht für ewig zusammengehören. Was auch belastet war, war, dass Liam Hemsworth Familie Miley nicht akzeptiert haben. Sie wollten für Liam immer eine traditionellere Freundin. Mit Sicherheit war das eine große Belastung sowohl für Liam als auch für Miley.

