Miley Cyrus Geständnis: „Meine Ehe war ein Desaster!“

Am Wochenende machte Musikerin Miley Cyrus ein Statement mit dem ihre Fans nicht gerechnet hatten. 😳

Miley Cyrus macht eine deutliche Ansage!

Am vergangenen Wochenende spielte Miley Cyrus am Lollapalooza Festival in Brasilien. Dort verlobten sich zwei ihrer Konzertbesucher*innen. Alle freuten sich riesig für die beiden! Und Miley persönlich gratulierte den beiden Turteltauben. Sie räumte aber sehr klare und ehrliche Worte ein: "Ich hoffe, eure Ehe wird besser als meine. Meine Ehe war ein Desaster!" Miley und Liam waren von Dezember 2018 bis Januar 2020 verheiratet. Im August 2019 sollen sie sogar schon die Scheidung eingereicht haben. Zusammengekommen sind die beiden Stars im Jahr 2009 bei den Dreharbeiten zu "Mit Dir an meiner Seite". Nach ein paar Jahren Beziehung gingen sie getrennte Wege, sind wieder zusammengekommen, haben sich wieder getrennt – Sie führten eine turbulente On-Off-Beziehung und das fast 10 Jahre! Nur das Ende soll nicht so schön zwischen den beiden gewesen sein …

Neue Liebe für Miley

Auch wenn viele immer im Team Miley und Liam waren und sie die Ehe der beiden total geshippt haben, so war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Sie wollten unterschiedliche Dinge und sind nicht auf einen Nenner gekommen. Heute soll Miley Cyrus mit Schlagzeuger Maxx Morando zusammen sein. Erste Liebesgerüchte kamen im November 2021 auf. Bestätigt haben die "Midnight Sky"-Sängerin und der Musiker ihre angebliche Beziehung aber bisher nicht.

* Affiliate-Link

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->