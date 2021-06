Miley Cyrus verrät jahrelanges Geheimnis über Ex-Freund

Miley Cyrus bestätigt Fan-Theorien und droppt jahrelanges Geheimnis über Ex-Freund

Miley Cyrus ist bekannt für ihre ehrliche und manchmal auch etwas provokative Art. Zusammen mit Dua Lipa schockte sie in einem blutigen Video, aber sie verarscht sich auch gerne selbst zu "Hannah Montana"-Zeiten. Auch jetzt macht sich die Sängerin über sich selbst lustig und lüftet auf Instagram ein langjähriges Geheimnis über einen ihrer Ex-Freunde! Um den 13. Geburtstag ihre Single "7 Things" zu feiern, postete sie eine Reihe von Bildern, die ein paar ihrer Lieblingserinnerungen zeigen. Dabei eine Szene aus dem ikonischen Musikvideo, wo sie ein privates Bild von sich und ihrem Ex-Freund in die Kamera zeigt, dessen Gesicht mit einer Kritzelei überklebt ist. Fans haben jahrelang spekuliert, ob es sich dabei um "Jonas Brothers"-Mitglied Nick Jonas halte und jetzt gab Miley Cyrus endlich die Antwort darauf.

Miley Cyrus gesteht, dass "7 Things" von Nick Jonas handelt

Miley, wäre nicht Miley Cyrus, wenn sie nicht random ein jahrelanges Geheimnis über einen ihrer Ex-Freunde droppen würde. Die Sängerin markierte Nick Jonas nämlich auf dem besagten Bild und bestätigte damit alle Fan-Theorien, die es jemals gab. Die Krönung: In einem kleinen Video tanzt sie auf den Teen Choice Awards 2008 mit Selena Gomez zu dem Song! Warum das wichtig ist? Miley Cyrus und Nick Jonas dateten sich für eine kurze Zeit und sie bezeichnete ihn als ihren "Prinz Charming" bevor sie sich trennten. Danach soll er kurz eine romantische Beziehung mit Selena Gomez gehabt haben. So wurde "7 Things" geboren - zumindest war das BIS JETZT immer nur eine Theorie. Aber wie es scheint, wollte Miley Cyrus jetzt allen Spekulationen ein Ende setzen und macht sich selbst über ihr Jugend-Drama lustig. Leider hat ihr Ex-Freund bis heute nicht auf den Post reagiert, aber Stars wie Hailey Bieber feiern es total – und Fans flippen natürlich völlig aus.

Miley Cyrus: Darum schrieb sie "7 Things" wirklich

Aber Miley Cyrus postete natürlich auch eine ausführliche Erklärung zu ihrem Song "7 Things" und der Geschichte mit Nick Jonas: "Ich war sauer, als ich '7 Things' geschrieben habe. Ich wollte ihn bestrafen, um mich an ihm zu rächen, weil er mich so verletzt hat. Es hat mit einer Liste angefangen, mit den Dingen, die ich hasse. Aber ich bin kein Hater. Mein Herz wusste von Anfang an, dass sich das in ein Liebestrack verwandeln wird", erklärte Miley Cyrus in ihrer Biografie "Miley To Go". Es ginge ihr ums "verzeihen, nicht vergessen" – und das ist eigentlich eine sehr schöne Einstellung zu der ganzen Sache. Ihr Ziel sei es nur gewesen, am Ende einen guten Song daraus zu machen – und das ist ihr gelungen! Wir sind uns sehr sicher, dass auch Nick Jonas heute über die Sache schmunzeln kann.

