Miley Cyrus: Was läuft zwischen ihr und Yungblud?

Hannah Montana: Fette Party zum Jubiläum

Auf der „Hannahversary“-Party, wie sie Miley Cyrus selbst nennt, feiern Miley und ihre Gäste ausgiebig das 15-jährige Jubiläum der Disney-Show. In der vergangenen Woche schrieb Miley einen emotionalen Liebesbrief an ihr Alter Ego Hannah und rührte so viele Fans der Serie zu tränen. 😢 Doch das war längst nicht alles. Miley wäre nicht Miley, wenn sie nicht eine fette Party zum Jubiläum schmeißen würde. In der beliebten Rainbow Bar in West Hollywood steigt die Hannah-Montana-Party. 🥳 Mit dabei viele Musik-Kolleg*innen wie The Kid Laroi, 24k Goldn … und der britische Sänger Yungblud.

Yungblud: Was läuft zwischen Miley Cyrus und dem Sänger?

Jede Menge Körperkontakt, feste Umarmungen, innige Streicheleinheiten – Miley und Dominic Harrison, wie Yungbluds richtiger Name lautet, wirken sehr vertraut. Das zeigen Foto- und Videoaufnahmen der Party. Bahnt sich hier ein neues Hollywood-Traumpaar an? 😱 Das Gerücht verbreitete sich am Wochenende in den Sozialen Medien. Die Fans der beiden freuen sich. So schreibt ein*e Twitter-Nutzer*in „Omg, ich mag die beiden sooo sehr“, eine andere Person freut sich „Wenn sie sich daten, können wir gute Musik erwarten“. Doch US-Medien geben Entwarnung. Ein Insider berichtet, dass die zwei Musiker*innen „nur Freunde“ seien, die einen gemeinsamen Abend mit Freund*innen genossen haben. Zwar haben sie sichtlich miteinander geflirtet, es scheint aber nichts Romantisches zwischen den beiden zu laufen – bis jetzt. Es bleibt spannend, ob sich Miley und Yungblud in Zukunft noch näherkommen werden. Die Chemie scheint zu stimmen... 😏