"Hannah Montana": Emotionaler Liebesbrief aufgetaucht

Unfassbar: Vor ganzen 15 Jahren kam die erste Folge „Hannah Montana“ ins Fernsehen. 15 Jahre! Seither ist einiges im Leben der inzwischen als Musikerin zum Superstar avancierten Miley Cyrus passiert. Und auch wenn der Star dem Charakter „Hannah Montana“ mit die Schuld an einer Identitätskrise zu Kinderzeiten gibt, erinnert sich Cyrus doch gerne an ihre Rolle. Spätestens mit dem emotionalen Liebesbrief, den Cyrus bei Twitter gepostet hat, hat sie das für jede*n bewiesen.

„Hannah Montana“: Das machen die Stars heute

Cyrus veröffentlicht Liebesbrief an Hannah

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Hi Hannah“, beginnt der Brief von Cyrus, „es ist eine Weile her. 15 Jahre, um genau zu sein.“ Wie die Zeit vergeht! „Auch, wenn du als mein ‚alter Ego‘ bekannt bist, in Wirklichkeit gab es eine Zeit, als du mehr meiner Identität in deinem Handschuh gehalten hast als ich in meinen Händen.“ Hannah sei für Miley wie eine „Rakete gewesen, die mich zum Mond geflogen und nie wieder zurück gebracht hat“. Ja, Cyrus Leben war nach dem Beginn der Show sicherlich nicht mehr dasselbe. Und auch nach dem Ende der erfolgreichen und beliebten Serie, wurde es nicht still um Cyrus. Sie versuchte, sich möglichst stark von dem Image zu distanzieren, dass sie durch „Hannah Montana“ bekommen hatte. Inzwischen kann man sagen: Das ist ihr gelungen! Cyrus steht nun schon lange nicht mehr im Schatten ihrer Rolle, sondern hat sich eine eigene Identität mithilfe ihrer Musik aufgebaut. Wohl auch deswegen kann sie inzwischen mit einem Lächeln auf ihre Zeit bei der Show zurückblicken und ist dankbar für ihre Chance.

„Das schönste Geschenk, dass sich ein Mädchen erhoffen kann“

Cyrus schreibt weiter über all die Erfahrungen, die sie am Set der Show machen durfte. Über ihre erste Liebe am Set, ihre erste Periode und die Familie, die sie fand: Emily Osment, Mitchel Musso und Jason Earls. Und natürlich über die seltene Chance, mit dem eigenen Vater zusammenarbeiten zu können! „Mein Zuhause war Stage 9“, schreibt Cyrus und genau das hätte sie auch immer gesagt, wenn jemand fragte, wo sie wohnen würde. Hannah sei „das schönste Geschenk“ gewesen, dass sich ein Mädchen hätte wünschen können, beendet Cyrus den Brief und schließt ab mit den Worten: „Ich liebe dich. Für immer, Miley“ 🥺❤

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->