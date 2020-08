Crossover von „Lizzie McGuire“ und „Hannah Montana“ geplant? 

Nach 15 Jahren: „Lizzie McGuire“ geht weiter

Im Herbst sorgte „Lizzie McGuire“-Star Hilary Duff für eine Mega-Sensation, als sie ein Bild von sich und ihren ehemaligen Co-Stars postete und damit ganz offiziell bestätigte: Die Disney-Serie wird fortgesetzt! 15 Jahre nachdem die letzte Klappe fiel, wurden die Dreharbeiten wieder aufgenommen. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen Serien-Reboots wie „High School Musical“ oder „Gossip Girl“ steht tatsächlich der Original-Cast vor der Kamera.

Dadurch ist natürlich auch die Handlung eine etwas andere, immerhin ist Hilary Duff mittlerweile 32 Jahre alt. Anstatt um Lizzies Teenie-Probleme geht es also nun um ihre erwachsene Version, die mit Boyfriend in einer schicken Wohnung in New York lebt, deren Alltag aber noch immer jede Menge Herausforderungen bereithält.

Miley Cyrus ist „Lizzie McGuire“-Fan

Wie Millionen Fans weltweit war auch ein Megastar ganz aus dem Häuschen über die tollen Neuigkeiten: Miley Cyrus! Die Sängerin enthüllte vor Kurzem, dass sie ihre Disney-Karriere keiner Geringeren als Hilary Duff zu verdanken hat. Die war in ihrer Rolle als „Lizzie McGuire“ nämlich Mileys absolutes Vorbild und animierte sie dazu, überhaupt erst für „Hannah Montana“ vorzusprechen – was sie schließlich berühmt machte! Zwischen 2006 und 2011 spielte Miley die Schülerin, die sich vom braven Mädchen in den Pop-Star verwandelt. Erst vergangenes Jahr schlüpfte sie auf Instagram erneut in ihre legendäre Rolle.

Hilary Duff wünscht sich „Hannah Montana“-Crossover

Und nun könnten die beiden Serien tatsächlich aufeinandertreffen! Denn auch um ein „Hannah Montana“-Reboot halten sich die Gerüchte hartnäckig, seit Mileys Serien- und Real-Life-Dad Billy Ray Cyrus Anfang des Jahres erklärte, es gebe bereits Gespräche. Wenn es nach Hilary Duff geht, stände einem Crossover jedenfalls nichts im Wege! „Ich liebe Miley, ich war kürzlich in ihrer Online-Show, die sie während der Quarantäne kreiert hat, und sie ist einfach fantastisch“, schwärmte die 32-Jährige im Interview mit Cosmopolitan und stellte klar: „Ich habe noch nie über ein Crossover von Hannah Montana und Lizzie McGuire nachgedacht, aber sag niemals nie! Heutzutage ist alles möglich, oder?“

