"House of the Dragon": Darum geht's

„House of the Dragon“ erzählt die Vorgeschichte von „Game of Thrones“ und basiert auf dem Buch „Fire & Blood“ (deutscher Titel: „Feuer und Blut“) von George R. R. Martin, das 2018 erschienen ist. Die HBO-Serie spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“, das sich mit einem überraschenden Staffel-Finale verabschiedete. Im Mittelpunkt des Prequels "House of the Dragon" steht das Haus Targaryen, welches jahrhundertelang über die Sieben Königslande herrschte. Die genaue Handlung der Serie ist noch nicht bekannt, es wird allerdings vermutet, dass der „Dance of the Dragons“ („Tanz der Drachen“) thematisiert wird. Rhaenyra und Aegon II. Targaryen, die Kinder von Viserys I. Targaryen, entfachten einen mehrjährigen Bürgerkrieg, um die Frage der Thronfolge zu klären.

"House of the Dragon" Cast: Wer spielt mit?

Ein Wiedersehen mit „Game of Thrones“-Charakteren wie Jon Snow oder Daenerys Targaryen wird es nicht geben, in „House of the Dragon“ lernen die Zuschauer neue Charaktere kennen. Das Casting für die Serie hat wohl begonnen. Der Film-Blog recapped berichtet, dass die Macher der Serie aktuell auf der Suche nach Darstellerinen für die Rollen Rhaenyra Targaryen, Tocher von Viserys I. Targaryen, und Alicent Hightower, Stiefmutter von Rhaenyra, sind.

Starttermin von "House of the Dragon"

Die neue Serie steckt noch in der Anfangsphase, die Dreharbeiten sollen Gerüchte zufolge nächstes Jahr unter anderem in England und Spanien stattfinden. Die „GoT“-Fans müssen sich noch etwas gedulden, HBO plant eine Ausstrahlung in 2022. Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll 10 Episoden umfassen.

