"Hannah Montana"-Comeback

Neun Jahre nach dem Serien-Aus soll es nun eine Forsetzung von "Hannah Montana" geben. Mega! Die Hauptolle spielte bekanntlich Miley Cyrus, die sich vom braven Mädchen von nebenan in den Pop-Star hannah Montana verwandelte und damit das beste aus "both worlds" in ihrem Leben vereinte! Immer mal wieder wurde in den letzten Jahren vermutet, dass die Serie endlich ein Revival bekommt. Letztes Jahr postete Miley sogar auf Instagram, wie sie wieder zu Hannah Montana wurde! 🙊 Jetzt soll es offiziell so weit sein. Jedenfalls verriet Mileys Vater Billy Ray Cyrus, ein "Hannah Montana"-Prequel sei in Planung.

Miley Cyrus spielt nicht die Hauptrolle

Miley Cyrus' Serien- und auch Real Life-Dad verriet jetzt nämlich im Interview mit HollywoodLife: "Es ist im Gespräch, ein Prequel zu machen. Ich wäre im Handumdrehen dabei!" Und das ist diesmal besonders wichtig – die geplante Fortsetzung soll sich nämlich vorwiegend um ihn, anstatt um seine Tochter drehen. Übrigens starteten bei "Hannah Montana" viele Stars ihre Karriere! In der Serie spielte Billy Ray einen ehemaligen Country-Star Robby Ray, der für Mileys Erfolg seine eigene Karriere aufgab. Jetzt wollen wir aber auch wissen, wie es bei ihm so weiterging! Mal ehrlich: Wir wünschen uns doch alle ein Comeback der Mega-Serie … Außerdem sagt Billy: "Das würde ja bedeuten, dass ich meinen Vokuhila zurückbekomme!" Yeah 😜

