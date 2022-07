Horoskop: Dieser "Marvel"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Wir kennen und lieben alle das "Marvel"-Universum. Es beinhaltet sehr viele coole Superheld*innen und auch wenn wir nicht alle Held*innen in unsere Gallery packen können, so haben wir 12 nice Charaktere am Start. Welche*r Superheld*in passt zu deinem Sternzeichen? Finde es jetzt heraus! 😊