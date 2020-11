"WAP"-Sängerin von Rapper Tory Lanez angeschossen

Im Sommer machte der Vorfall Schlagzeilen, als die Rapperin angeschossen und Opfer eines geplanten Angriff wurde. Megan Thee Stallion erlitt mehrere Schussverletzungen und machte dafür den kanadischen Rapper Tory Lanez verantwortlich. Dieser streitet die Vorwürfe ab, gegen ihn laufen jedoch Ermittlungen. Jetzt wird es sogar noch heftiger: Offenbar wollte der Rapper die "WAP"-Sängerin zum Schweigen bringen ...

Täter soll Megan Thee Stallion bestochen haben

In einem aktuellen Interview hat die Rapperin nun preisgegeben, dass Lanez sie anflehte, nichts von dem Schuss zu erzählen. Er habe ihr und ihren Freunden sogar Geld angeboten, damit sie schweigt! Sie ließ sich aber nicht darauf ein und erzählte der Öffentlichkeit von dem Vorfall. Im Juli 2020 geriet sie während einer Autofahrt in einen Streit. Als die 25-Jährige bereits ausgestiegen war, schoss Tory Lanez ihr mit einer halbautomatischen Feuerwaffe in den Fuß. "Ich hatte nicht mal irgendwas zu ihm gesagt", erzählte Megan in dem Interview. Die Rapperin hat sich inzwischen zum Glück wieder vollständig erholt. Zuletzt feierten Megan Thee Stallion und Cardi B mit ihrem Song "WAP" großen Musik-Erfolg.

