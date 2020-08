Nach Schüssen wieder gute Nachrichten von Megan Thee Stallion

Erst vor ein paar Wochen wurde Rap-Star Megan Thee Stallion auf offener Straße angeschossen. Mit mehreren Schussverletzungen wurde sie sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert. Zum Glück wurden keine Organe getroffen, sodass die Musikerin mehr oder weniger unversehrt wieder entlassen werden konnte. Sie ist sich jedoch sicher, dass der Angriff direkt geplant war und ihr galt. Fast wöchentlich geschehen solche Angriffe auf Rapper, weshalb in letzter Zeit schon einige Künstler wie Huey oder Pop Smoke verstorben sind. Megan Thee Stallion versucht das Ganze nun aber hinter sich zu lassen und widemt sich wieder ihrer Leidenschaft, der Musik. Zusammen mit Kollegin Cardi B hat sie nun den coolen Track "WAP" veröffentlicht.

Rapperinnen zusammen nackt in "WAP"-Video

Sowohl Cardi B als auch Rap-Newcomerin Mega Thee Stallion sind für ihre krassen Texte und freizügigen Videos bekannt. Kein Wunder, dass das bei ihrem gemeinsamen Projekt, der Single "WAP" nicht anders ist. Seit ein paar Stunden ist das Musikvideo der Stars dazu raus, in dem sich die beiden ziemlich nackt in verschiedenen Locations räkeln und tanzen. Und sogar ihre Freundin Kylie Jenner hat einen ziemlich heißen Auftritt darin. Aber seht euch das sexy Video von Cardi B und Megan Thee Stallion doch einfach direkt hier an:

