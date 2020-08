Megan Thee Stallion: Herkunft und Geburtstag

Am 15. Februar 1995 wurde Megan Thee Stallion in Houston, Texas in den USA geboren. Damit ist sie momentan 25 Jahre alt und gehört zum Sternzeichen Wassermann. Scheinbar glaubt sie auch sehr an Astrologie, denn sie postete auf ihrem Insta-Account dieses Bild und schrieb dazu: "(...) Wassermännern ist egal, was andere sagen, und sie tun immer genau das Gegenteil von dem, was ihnen gesagt wird. Wir wollen nicht dazugehören und gängigen Ansichten entsprechen."

So lautet Megan Thee Stallions echter Name

Wir kennen die Rap-Durchstarterin unter ihrem Stage Name Megan Thee Stallion, doch das ist natürlich nicht ihr Name in echten Leben. Eigentlich heißt sie Megan Pete.

Das bedeutet ihr Künstlername "Megan Thee Stallion"

In einem Interview erklärte die Rapperin: “Seit ich 15 oder 16 war, hatte ich immer diesen Körper. Ältere Typen haben dann gesagt ‚Oh, du bist ein Hengst/Stallion‘. Ich hab das dann einfach als meinen Twitter-Namen genommen und seitdem nennen mich alle so." Außerdem hat sie noch einige andere Nicknames für sich wie Htown Hottie, den sie einfach nur cool fand, Hot Girl Meg, was für ihre Party Girl-Seite steht und Tina Snow, unter dem sie schon eine EP veröffentlicht hat und der für ihre härtere, krassere Seite steht.

Megan Thee Stallions Eltern

Leider musste sich Megan Thee Stallion in ihren jungen Jahren schon von beiden Elternteilen verabschieden. Ihr Vater Joe starb, als sie 15 Jahre alt war und auch zuvor hatte sie nur wenig Zeit mit ihm, denn die ersten acht Jahre ihres Lebens war er im Gefängnis. Doch sie hat ihn sehr geliebt und extrem viel Selbstbewusstsein durch ihn bekommen. 2019 verstarb dann auch ihre Mutter Holly an einem Gehirntumor. Megan Thee Stallions Mum war auch Rapperin und trieb sie an, immer besser zu werden. "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern mir immer gesagt: ‚Oh, Megan, du bist so großartig‘ oder ‚Oh, Megan, du siehst so gut aus.‘ Sie haben mir dieses Vertrauen geschenkt und mir ein gutes Gefühl gegeben.", erinnerte sich der Rap-star in einem Interview.

Megan Thee Stallion: Musik und Karriere

Mit ihrer Mutter vereinbarte Megan Thee Stallion, dass sie ihre Rap-Karriere erst mit 21 voll startet, da ihre Texte für ein junges Publikum zu krass wären. Gesagt getan! 2016 releaste sie ihr Mixtape "Ritch Ratchet" sowie die Single "Like a Stallion". Es folgten die EPs "Make It Hot" und "Tina Snow". 2019 schaffte sie es mit "Big Ole Freak" in die Billboard Hot 100 und war von da an international bekannt. Auch ihre Platte "Fever" kam mega gut an. Einen krassen push bekam Megan Thee Stallion obendrauf durch TikTok, da vor allem ihr Song "Savage" auf der Plattform richtig gefeiert wurde.

Megan Thee Stallion auf Social Media

Natürlich ist aus Megan Thee Stallion auf Instagram, Twitter und Co. sehr aktiv und teilt coole Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Fans:

Megan Thee Stallion auf Instagram: @theestallion (13,5 Millionen Follower, Stand August 2020)

Megan Thee Stallion auf Twitter: @theestallion (3,5 Millionen Follower, Stand August 2020)

Megan Thee Stallion auf YouTube: Megan Thee Stallion (2,5 Millionen Follower, Stand August 2020)

Was läuft zwischen Megan Thee Stallion und G Eazy?

Anfang 2020 ging ein Video viral, in dem Megan Thee Stallion und G Eazy nach dem Super Bowl kuschelten. Natürlich gingen die Dating-Gerüchte sofort durch die Decke. Aber die Rapperin meldete sich bald via Twitter zu Wort und schrieb: "Okay, jetzt habt ihr alle eure Witze machen können, aber ich schlafe nicht mit G Eazy". In einem Insta-Live Ende Juni verriet sie, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Wer Megan Thee Stallions Freund ist, wissen wir aber noch nicht.

Lol alright nowww y’all got all y’all jokes out 😂 but I am not fucking G Eazy. — HOT GIRL MEG (@theestallion) February 4, 2020

Wie hoch ist Megan Thee Stallions Vermögen?

Momentan ist die Rapperin mega erfolgreich und kann von ihrer Musik sehr gut leben. Laut Schätzungen liegt das Vermögen von Megan Thee Stallion bei etwa 22 Millionen Euro.

Frauen Power: Megan Thee Stallion mit Beyoncé, Cardi B und Co.

Dass Megan Thee Stallion echt was drauf hat, finden auch ihre Kolleginnen aus dem Musik-Business, weshalb alle mit ihr kollaborieren wollen. Mit Megastar Beyoncé nahm sie etwa einen Remix ihres Hits "Savage" auf und mit Nicki Minaj releaste sie den coolen Track "Hot Girl Summer". Gerade erst erschien außerdem der Song "WAP" von Megan Thee Stallion und Cardi B inklusive heußem Video!

Die Rapperin wurde angeschossen

Während für Megan Thee Stallion eigentlich alles richtig gut läuft, musste sie ein sehr traumatisches Erlebnis verarbeiten. Vor einigen Wochen berichtete die Rapperin ihren Fans, dass sie angeschossen wurde und für eine Not-OP ins Krankenhaus musste. Einzelheiten sind über den bewaffneten Angriff noch nicht bekannt, aber Megan ist sich sicher, dass dieser geplant war und sie dabei hätte sterben sollen... Hoffentlich werden die Verantwortlichen bald geschnappt und sie kann sich wieder ihrer Musik widmen.