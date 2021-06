Megan Fox überrascht Fans mit diesem Insta-Post

Megan Fox hat den Pride Month für einen Insta-Post genutzt, der manche Fans überrascht hat. Auf dem Foto trägt sie nicht nur ihre Nägel in den Farben des Regenbogens (einem wichtigen Symbol der LGBTQ+-Community), sondern hat auch noch eine Botschaft an ihre Fans. Wusstest du von ihrer sexuellen Orientierung? 😍

Diese Stars sind bisexuell

Megan Fox ist bisexuell

In ihrem Post schreibt sie an die Fans: „Ich setze das B in #LGBTQIA schon seit 2 Jahrzehnten. 🌈🌈“ und macht damit einmal mehr deutlich, dass sie bisexuell ist. Das ist nicht unbedingt eine News, denn die Schauspielerin hat sich bereits 2009 offen zu ihrer eigenen Sexualität geäußert. Allerdings passiert das vergleichsweise selten, sodass so mancher Fan von der „Neuigkeit“ sicherlich überrascht war. Besonders, weil sie seit 2020 mit Machine Gun Kelly zusammen ist. Das muss ja aber nichts heißen, wie wir wissen, und Fox war nicht immer nur mit Typen zusammen: Bekannt ist, dass sie einmal eine Beziehung mit einer Prostituierten namens Nikita hatte. Das ist auch die einzige bekannte Beziehung, die sie mit einer Frau führte, als sie sich allerdings 2009 von Green trennte, gab sie an, Angelina Jolie daten zu wollen. Ihre Schauspielkollegin hat zu dieser Aussage aber nie irgendetwas gesagt und kurze Zeit später war Fox auch wieder mit Green zusammen, also wurde das wohl nix! 😁

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Manche Fans wussten von ihrer Bisexualität nichts

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Für manchen Fan kam der Post ziemlich überraschend, wie sich an den verschiedenen Reaktionen zu dem „Outing“ der Schauspielerin zeigt. Mit einem Wortwitz reagiert dieser Fan: „Megan Fox ist ein wahres Bicon.“ Ein anderer Fan fasste die Verwunderung folgendermaßen zusammen: „Jetzt, wo ich weiß, dass Megan Fox bisexuell ist, ist alles andere völlig egal.“ 😂 Besonders viel Zuspruch erhielt ein Fan-Kommentar: „Liebes, du hast dafür gesorgt, dass viele in uns das B realisieren.“ Manche sehen ihren Post auch als ziemlich flirty und reagieren entsprechend. Ein augenscheinlich weiblicher Fan schreibt zum Beispiel: „... Es ist in Ordnung, mein Freund und ich haben eh nichts so Ernstes am Laufen …“ 🤣 Wir freuen uns über die durchweg positiven Rückmeldungen, die Fox für ihre sexuelle Orientierung erhält. So sollte es immer laufen!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->