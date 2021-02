Max Giesinger: Emotionales Comeback nach Pause!

Max Giesinger: Comeback nach einem halben Jahr Pause!

"Denn alle deine Zweifel, sind auch meine Zweifel." Mit diesen emotionalen Zeilen meldet sich Max Giesinger endlich wieder zurück! Da wegen Corona fast alle beliebten Events und Konzerte abgesagt wurden, gönnte sich der deutsche Sänger eine dicke Pause. Wohl verdient, da der "Deine Zweifel"-Sänger zuvor fast pausenlos unterwegs war. Gleich mehrere Monate hörten wir während seiner Social-Media-Pause nichts von ihm, um genau zu sein – SEIT AUGUST (ausgenommen eines kleinen Zwischen-Posts zu seinem Geburtstag)! Fans von Max Giesinger haben in dieser langen Pause vermutlich sein letztes Album "Die Reise" in Dauerschleife gehört. Jetzt feiert Max jedoch ein ganz emotionales Comeback, mit einem Song, der uns zu Tränen gerührt hat …

"Deine Zweifel": Max Giesinger mit emotionaler Ballade zurück

Nach einem halben Jahr Pause ist "Deine Zweifel" das erste Lebenszeichen von Max Giesinger und wir müssen ehrlich sagen: Das Warten hat sich gelohnt! In einem Häuschen in der Eifel hat sich der Sänger zurückgezogen, Handy und Social-Media verbannt, um neue Kreativität zu finden. Dort ist auch die emotionale Ballade "Deine Zweifel" entstanden. In dem Song verarbeitet der Sänger die Beziehung zu seiner Mutter. In einem Statement sagt Max Giesinger: "Ich wusste schon beim Songwriting, dass gerade etwas Besonderes entsteht und das einer meiner emotionalsten Songs wird, die ich bisher geschrieben habe.“ Das hört und fühlt man! Wir freuen uns schon sehr, auf das, was da noch kommt … höhö. 😁

