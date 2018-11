Max Giesinger: Alle Infos zum neuen Album "Die Reise" und zur Tour

Es gibt endlich Neues von Max Giesinger! Alle Infos zu seinem neuen Album "Die Reise" und seiner "Die Reise Tour 2019" findest du hier:

Max Giesinger: So ehrlich ist sein neues Album "Die Reise"

Ab heute gibt es das neue Album von Max Giesinger: "Die Reise". Es ist das dritte Album des erfolgreichen Pop-Künstlers und knüpft direkt an seine Vorgänger "Laufen Lernen" und "Der Junge, der rennt" an. Als Sänger ist Max das ganze Jahr unterwegs – manchmal sogar jeden Tag in einer anderen Stadt. „Die letzten Jahre waren für mich wie eine extreme Reise, in der man immer wieder an seine Grenzen stößt. Ich bin losgezogen und hatte keinen Plan, wohin mich die Reise führt. Man steht ständig vor Entscheidungen und muss eine Richtung einschlagen. Gar nicht so einfach, wenn es nicht unbedingt zu den Stärken zählt, Entscheidungen zu fällen“, gesteht Max und dieses Gefühl kennen wir wohl alle. Gerade über dieses Reisen sing er in seiner aktuellen Single "Zuhause": „Das ständige Unterwegssein führt nach einiger Zeit auch dazu, dass man überall und doch nirgendwo so richtig Zuhause ist.“ Für Max geht es darum einen Ort zu finden, an dem man zur Ruhe kommen kann und auch mal abschaltet. So einen Ort sollte wirklich jeder für sich finden. Das Album ist perfekt zum Abschalten und regt gleichzeitig dazu an ein bisschen über sein eigenes Leben nachzudenken. Fans lieben es, dass Max es mit seinen Texten schafft immer eine Message zu transportieren.

Max Giesinger: "Die Reise Tour 2019"

Max Giesinger liebt es jedoch auf der Bühne zu stehen, deshalb wird er auch im nächsten Jahr mit seiner "Die Reise Tour 2019" unterwegs sein. Dabei spielt er gleich 18 Konzerte in Deutschland und Österreich. Eine Sache steht fest: Max' Konzerte sind immer ein ganz besonderes Erlebnis für alle Fans die Livemusik lieben! Tickets gibt es bei allen üblichen Verkaufsstellen für ca. 40 Euro. Ihr wollt ihn auf keinen Fall verpassen? Dann kommen hier die Termine:

14.02.2019 Kassel, Stadthalle

15.02.2019 Münster, MCC Halle

17.02.2019 Köln, Palladium

19.02.2019 Schwerin, Sport u. Kongreßhalle

20.02.2019 Luxemburg, Rockhal

22.02.2019 Freiburg, Sick Arena Club

23.02.2019 München, Tonhalle

26.02.2019 Dortmund, Warsteiner Music Hall

27.02.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

01.03.2019 Hannover, Swiss Life Hall

02.03.2019 Hamburg, Sporthalle

03.03.2019 Berlin, Columbiahalle

05.03.2019 Leipzig, Haus Auensee

06.03.2019 Dresden, Alter Schlachthof

07.03.2019 Stuttgart, Beethovensaal

09.03.2019 Bern, Bierhübeli

10.03.2019 Zürich, Kaufleuten

11.03.2019 Linz, Posthof

12.03.2019 Wien, WUK

