Logan Paul: Große Politik-Pläne

„Bevor ich sterbe, werde ich Präsident der Vereinigten Staaten sein", verkündete Logan Paul (25) gestern in seinem Podcast "Impaulsive"! Eine völlig neue Richtung, die der YouTuber seinen Fans damit verriet! Denn eigentlich kennt man Logan vor allem durch absurde und oft skandalreiche Videos. Dass er sich so krass für Politik interessier und sogar selber kandidieren will, damit hätte wohl keiner gerechnet! Aber wer den Entertainer kennt weiß, dass er ist immer für eine Überraschung zu haben ist!

Logan Paul: Bester YouTuber und bester Präsident?

Da Logan sich selbst für den besten YouTuber aller Zeiten hält, ist er sich sicher, auch ein geeigneter Präsident für die Vereinigten Staaten zu sein: "Ich glaube, ich werde als einer der besten YouTuber überhaupt angesehen. Und ehrlich gesagt, bin ich davon überzeugt, dass ich ein sehr guter Präsident sein werde. 2032 ist das erste Jahr, in dem ich antreten könnte. Aber ich warte, bis ich ein erwachsener Mann mit viel Weisheit und Intelligenz bin!", sagt er im Podcast. 2032 wäre Logan auch gerademal 37 Jahre alt, was für jemanden der 50 Staaten regieren soll doch noch etwas jung zu sein scheint. "Ich tendiere eher zu 2050, dann würde ich mich sehr freuen ihr Präsident zu sein!". Da sind wir mal gespannt, ob der Web-Star in 30 Jahren nicht schon wieder ganz andere Pläne hat. 😅

Diese Stars wollten US-Präsident/in werden

"Vom Tellerwäscher zum Millionär" – das war er mal der amerikanische Traum, doch nur ein erfolgreiches Business haben? Das reicht scheinbar vielen heute nicht mehr aus, auch den Stars nicht! Immer mehr berühmte Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen wollen deshalb in die Politik! Erst Anfang diesen Jahres gab Cardi-B bekannt als Nachfolgerin von Donald Trump, Präsidentin der Vereinigten Staaten werden zu wollen! Ein Jahr zuvor hatte sich die Frau von Nick Jonas gewünscht, dass er sich zur Wahl zum US-Präsidenten aufstellen lassen sollte. Abgedreht – wir sind gespannt ob Logan Paul atsächlich seine Politik-Ziele verfolgt 😏

