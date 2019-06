Nick Jonas: Seine Frau will, dass er Präsident wird!

Nick Jonas: Vom Pop-Star zum Präsidenten?

Geht "Jonas Brothers"-Mitglied Nick Jonas (26) jetzt etwa in die Politik ? Wenn es nach seiner Ehefrau Priyanka Chopra (36) ginge, JA! Sie sagt jedenfalls in einem neuen Interview, dass sie sich wünscht, der US-Amerikaner würde Präsident der Vereinigten Staaten werden! Das Model spricht im Interview mit "The Sunday Times" recht offen über die süße Beziehung der beiden Superstars.

Priyanka Chopra: Sie will Ministerin von Indien werden!

Priyanka sagt außerdem, dass sie sich selbst gerne für das Amt der Premierministerin ihres eigenen Heimatlandes Indien bewerben würde – WTF? Aber wieso nicht! Schließlich ist es in den USA nicht unüblich, dass Prominente aller Art zu bedeutenden Politikern werden – so war der heutige US-Präsident Donald Trump früher unter anderem Reality-Star im TV, Schauspieler Arnold Schwarzenegger wurde zum Gouverneur von Kalifornien und mittlerweile ist auch Kim Kardashian politisch sehr aktiv! Warum also nicht?

Priyanka Chopra: Nick und ich wollen etwas verändern!

Die frisch angetraute Ehefrau von Nick Jonas sagt: "Nick und ich wollen beide etwas in der Welt verändern. Sag niemals nie!" Der Wunsch, in die Politik zu gehen, scheint allerdings recht neu zu sein: "Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, unpolitisch zu sein", sagt die 36-Jährige. Doch das hat jetzt ein Ende! Ihr Ehemann Nick Jonas wäre für sie das beste Staatsoberhaupt, das sie sich vorstellen kann. Warum? "Er hat keine Angst davor, das Wort `Feminismus`zu benutzen und das liebe ich!" Sie scheint total verliebt in den Sänger zu sein und fährt fort: "Ich dachte mir eines Tages ,Er ist einfach irgendwie anders!'" – Damit konnte Nick also das Herz der schönen Inderin gewinnen. Nun ja, und vielleicht ja bald auch die Herzen eines ganzen Volks – in den USA scheint das jedenfalls alles andere, als unmöglich … Also: Go for it, NICK!

