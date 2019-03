Nick Jonas: FaceTime-Sex mit Priyanka Chopra!

Priyanka Chopra & Nick Jonas: Sex via Facetime

Das frisch vermählte Ehepaar würde am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen. Doch beide sind beruflich ziemlich eingespannt und können sich teilweise über Wochen nicht sehen. Doch Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) haben etwas ganz besonderes für sich entdeckt, um sich die Zeit ohneeinander ein wenig zu versüßen. Beide stehen auf virtuellen Sex via FaceTime, wenn sie sich längere Zeit nicht sehen.

Priyanka Chopra: Offen wie nie

Priyanka war zu Gast bei Andy Cohen (50) in seiner Show "Watch What Happens Live". Der Moderator stellte ihr die intime Frage, ob Nick und Priyanka während "einer Zeit der längeren Trennung auch im Online-Videochat wie FaceTime Sex hätten oder Sexting – also Sex mit Textnachrichten – ausüben" würden. Die taffe Schauspielerin antwortete prompt: "Na klar!". Wow – ganz schön offene Antwort!

