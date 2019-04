Nick Jonas & Priyanka Chopra: Ihr Traumpaar-Geheimnis

Priyanka Chopra & Nick Jonas: Deshalb sind sie das absolute Traumpaar

Es war wohl eine der teuersten und ausgefallensten Hochzeiten vergangenes Jahr. Die Feier von Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) ging tagelang. Das süße Paar heiratete sowohl im westlichen Stil als auch nach indischem Brauch. Was für ein toller Weg um beide Kulturen zu vereinen. Wer Priyanka und Nick zusammen erlebt, kann nur staunen, denn dieses Paar strahlt bis über beide Ohren. Nun verriet die schöne Schauspielerin, woran das liegt: Ihr Mann hat eine "alte Seele" und deshalb ist der Altersunterschied nebensächlich.

Priyanka Chopra & Nick Jonas: Gegenseitige Unterstützung ist das A und O

Seit 2016 ist die 36-Jährige Botschafterin von UNICEF. Bei der Konferenz von "Women in the World" im April plauderte sie über ihre Ehe. Priyanka verriet: "Als ich anfing mit Nick auszugehen, hat er mich total überrascht … Ich nannte ihn 'alter Mann Jonas'. Er ist so eine alte Seele. Extrem smart. Und er tut mir so gut, weil er mich erdet. Ich bin ein wildes Kind, ich will tun, was ich will, wann ich es will und er unterstützt mich immer dabei."

