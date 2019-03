Nick Jonas: Date mit seiner Ex Miley Cyrus

Für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm hatten: Miley Cyrus und Nick Jonas waren mal ein Paar. Als Teenager führten die beiden Disney-Stars zwei Jahre lang eine Beziehung! Obwohl Nick seit Dezember 2018 mit Priyanka Chopra verheiratet ist, könnte er aber bald wieder seine Ex Miley daten!

Miley Cyrus: „Nick Jonas und ich haben uns geliebt!“

Lange waren es nur Gerüchte, dass zwischen Miley Cyrus und Nick Jonas einmal mehr gewesen sein soll, als nur Freundschaft. Irgendwann war es dann schließlich Miley höchstpersönlich, die den Spekulationen ein Ende setzte. Sie bestätigte, dass da weitaus mehr zwischen ihnen lief! „Nick und ich haben uns geliebt. Das tun wir immer noch, doch damals waren wir so richtig ineinander verliebt. Zwei Jahre lang waren wir fast unzertrennlich. Doch es war nicht leicht, unsere Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wir haben uns viel gestritten, und das war wirklich ziemlich hart", sagte die „Nothing Breaks Like A Heart“-Interpretin nach der Trennung von dem Jonas Brother.

Priyanka Chopra will, dass Nick Miley datet

Nick Jonas (26) scheint inzwischen in der hübschen Inderin Priyanka Chopra (36) die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Erst vor drei Monaten heirateten die beiden in gleich mehreren pompösen Zeremonien und zählen seitdem zu den absoluten Traumpaaren Amerikas.

Auch Miley Cyrus (26) hat Ende 2018 ihre große Liebe, den Hollywood-Schauspieler Liam Hemsworth (29), geheiratet. Warum also sollten die beiden Ex-Verliebten sich ausgerechnet jetzt wieder daten?

Wir verraten es euch: Verrückterweise war es ausgerechnet Priyankas Idee, ein Doppel-Date mit Liam und Miley zu veranstalten! "Wir haben überlegt, irgendwann gemeinsam auf ein Doppel-Date zu gehen, das war echt witzig“, sagte die Schauspielerin jetzt in einer TV-Show. "Ich bin ein Fan, weil ich ihre Musik großartig finde. Ich habe Miley ein paar Mal getroffen, sie ist toll.“ Auch von deren Mann ist Priyanka absolut begeistert! Erst vor Kurzem standen die beiden für den Netflix-Film „Isn’t It Romantic“ vor der Kamera. „Ich liebe Liam, er ist ein wundervoller Mann, ich bin daher sicher, dass wir eine lustige Gruppe wären", sagte die hübsche Schauspielerin. Was Nick, Miley und Liam von ihrer Idee halten, ist bisher nicht bekannt.

