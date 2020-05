Thomas Petrou dekoriert Lil Huddys Zimmer

Thomas Petrou hat sich einen ganz besonders miesen Prank für seinen Freund ausgedacht und kurzerhand einfach Lil Huddys Zimmer neu dekoriert. Natürlich hat sich der „Hype House“-Mitbegründer für seine kleine Makeover-Überraschung keine langweilige Tapete rausgesucht, das kann ja jeder. Petrou hat das komplette Zimmer von Chase in seiner Abwesenheit mit Bildern von Charli D'Amelio geschmückt! Der 21-Jährige hat sich ein Foto von Charli rausgesucht und jede Menge Kopien davon gemacht. An den Wänden, auf dem Bett, an den Regalen und sogar im Badezimmer – überall hängt Charli! In einem Vlog zeigt Thomas Petrou seinen Prank und die Reaktion seines Opfers.

Lil Huddy ist erst mal fassungslos als er sein Zimmer im Charli-Look sieht: „Oh mein Gott, was hast du gemacht? Ich kann nicht davor flüchten. Es ist so creepy.“ Das TikTok-Paar Charli D'Amelio und Lil Huddy hat sich vor einigen Wochen getrennt, kein Wunder also, dass Lil Huddy die Worte fehlen. Er konnte sich aber von dem Schock erholen und teilte den Prank auf TikTok.

So reagiert Charli D'Amelio auf den Prank

Thomas Petrou hält in seinem Vlog auch die Reaktionen von Charli D'Amelio und ihrer Schwester Dixie fest, die das "Hype House" verlassen haben. Per Video-Chat zeigt er ihnen das umgestaltete Zimmer, woraufhin Lil Huddys Ex Charli antwortet: „Nein, du bist die schlimmste Person. Hör auf damit, das ist so fies.“ Dixie hingegen findet Gefallen an dem Prank: „Das ist so fies. Oh mein Gott, ich liebe es.“

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!