Lecken und Cunnilingus! Oralverkehr bei Mädchen!

Die äußeren Schamlippen sind weniger empfindlich, als die Inneren. Du kannst sie küssen, lecken oder auch mal zärtlich anknabbern. Die inneren Schamlippen liegen entweder verdeckt darunter oder ragen wie kleine Blüten raus. Sie sind sensibler. Am oberen Ende sitzt die Klitoris, die sogar noch empfindlicher ist, als die Eichel. Die Klitoris ist der sexuell sensibelste Bereich bei einem Mädchen, weshalb viele zärtliche Berührungen mit Lippen und Zunge dort besonders genießen. Taste dich am besten erst einmal mit Mund vor - so, als ob du ein leckeres Softeis genießen würdest. Variiere den Druck deiner Zunge, die Bewegungen und die Schnelligkeit. Beginne ganz langsam und achte darauf, wie deine Freundin reagiert.

Der Vorteil:

Cunnilingus ist super als Vorspiel geeignet. Es regt den Körper auf eine besondere Weise an und bereitet zum Beispiel die Scheide auf das Einführen des Penis vor. Denn durch die Erregung und die Spucke durch den Einsatz der Zunge wird der Scheideneingang feucht. Dadurch kann der Penis gut in die Scheide hineingleiten.

Aufgepasst:

Nicht alle Mädchen mögen es, einem Jungen oder einem Mädchen einen so tiefen Einblick in ihren Intimbereich zu gewähren. Für den Cunnilingus braucht es also viel Vertrauen und ein bisschen Mut. Das gilt übrigens auch fürs Blasen- also den Oralsex beim Jungen.