Bei der Selbstbefriedigung oder dem Geschlechtsverkehr wird dieses Häutchen über der Klitoris durch die Berührungen leicht zurückgeschoben. Weil in ihr tausende Nerven entlang laufen, wird jede Berührung am Kitzler als sehr intensiv empfunden. Sichtbar ist nur ein kleiner Teil der Klitoris, die auch Kitzler genannt wird. Doch von dem sichtbaren Zipfel der Klitoris gehen zwei mehrere zentimeterlange Stränge in den Körper hinein, die dort für ein lustvolles Gefühl sorgen können.

Wieviel Berührung und Stimulation an der Klitoris ein Mädchen mag, ist sehr unterschiedlich. Hier erfährst Du mehr über diesen interessanten aber kleinen Körperteil von Mädchen.