Worauf stehen Mädchen beim Petting wirklich?

Knutschen, streicheln, die Körper aneinander reiben: Petting ist eine der spannendsten Sachen, die du mit deiner Freundin ausprobieren kannst! Petting ist Sex – ohne Geschlechtsverkehr. Für Jungfrauen ist es also eine heiße Art, den Körper des Anderen zu erforschen, ohne gleich mit ihm zu schlafen. Worauf Mädchen dabei besonders stehen, erfährst du hier!

Starte am besten erstmal mit zärtlichen Küssen oder einer sanften Massage . Du merkst, dass sie Lust auf mehr hat? Dann taste dich mit deinen Händen an ihrem Körper entlang und beobachte aufmerksam, welche Berührungen sie an welchen Stellen besonders erregen .

am besten erstmal mit oder einer . Du merkst, dass sie hat? Dann taste dich mit deinen an ihrem entlang und beobachte aufmerksam, welche sie an welchen besonders . Während manche Mädchen gern am Hals oder Ohrläppchen geküsst werden, stehen andere auf zärtliche Fingerspiele an Schultern , Brüsten , Bauch oder Taille . Aber auch die Fußfesseln und Kniekehlen sind besonders empfindsam für Berührungen . Und selbst Körperstellen , die du schon unzählige Male bei deinem Schatz berührt hast, können durch kleine Abwandlungen zu erogenen Zonen werden.

gern am oder werden, stehen andere auf an , , oder . Aber auch die und sind besonders für . Und selbst , die du schon unzählige Male bei deinem hast, können durch kleine zu werden. Der beliebteste Hotspot für die meisten Girls : Ihre Vulva ! Und das hat auch seinen Grund ! Denn keine andere Körperstelle ist beim Mädchen so sexuell sensibel wie die Klitoris ( Kitzler ). Ihre perlengroße , äußerlich sichtbare Spitze sitzt oben zwischen den inneren Schamlippen .

für die meisten : ! Und das hat auch seinen ! Denn keine andere ist beim so wie die ( ). Ihre , äußerlich sichtbare sitzt oben zwischen den . Wenn du spürst , dass deine Freundin schon feucht ist, kannst du probieren , wie es für sie ist, wenn du sie ganz sanft an der Klitoris streichelst . Mach dabei ganz langsam immer wieder die gleiche Bewegung .

, dass deine schon ist, kannst du , wie es für sie ist, wenn du sie ganz sanft an der . Mach dabei ganz langsam immer wieder die . Du kannst sie auch lecken , wenn es euch gefällt . Bitte deine Freundin dir zu sagen, welche Berührungen und welches Tempo sie dabei besonders mag.

, wenn es euch . Bitte deine dir zu sagen, welche und welches sie dabei besonders mag. Achtung: Auch beim Petting muss an Verhütung gedacht werden! Denn Sperma kann auch über die Finger an oder in die Scheide gelangen und eine Eizelle befruchten!

Wichtig zu wissen: Mädchen brauchen in der Regel länger als Jungs, bis sie zum Orgasmus kommen. Nehmt euch beim Petting also alle Zeit der Welt, denn nur dann könnt ihr eure Lust so richtig genießen!

