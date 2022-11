Warum wird die Scheide nicht feucht?

Wenn die Scheide nicht feucht wird, hilft in den meisten Fällen Gleitgel. Aber nicht immer solltest du daraf vertrauen, das dies dein Sex-Leben wieder in Schwung bringt!

Vielleicht hast du eine Idee, woran es liegen kann, dass du nicht feucht wirst? Oft erleben das zum Beispiel Mädchen, die insgeheim mit ihrer Beziehung nicht zufrieden sind oder den Sex mit ihrem Freund bisher nicht schön fanden. In so einem Fall ist Gleitgel keine richtige Lösung. Sondern dann hat Vorrang, in sich hinein zu hören und sich ehrlich zu fragen: Sollte ich mit meinem Freund mal offen darüber reden, was mich bewegt? Vielleicht sogar etwas ändern? Damit kann das Problem auch verschwinden. Denn nur weil es ab und zu Mal nicht flutscht, muss das nicht immer so bleiben.

Wenn die Scheide nicht feucht wird, obwohl du erregt bist und auch sonst alles okay ist, brauchst du auf Selbstbefriedigung oder Sex nicht zu verzichten. Damit Berührungen am Kitzler, an den Schamlippen und/oder am Scheideneingang nicht unangenehm werden, kannst du deine Vulva selbst befeuchten und gleitfähig machen. Benutze dazu etwas Spucke oder Gleitgel.

Gleitgel hat den Vorteil, dass es deine Vagina über einen längeren Zeitraum geschmeidig macht. Außerdem finden manche Mädchen Gleitgel einfach angenehmer als Spucke. Wasserlösliches Gleitgel bekommst du inzwischen in fast jeder Drogerie oder Apotheke. Nimm am besten ein pH-neutrales, hautfreundliches Produkt.

Der Vorteil von Spucke ist, dass sie dir jederzeit zur Verfügung steht. Du musst also nicht schon vorher dran denken.