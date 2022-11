Sex mit einer Jungfrau!

Sollte es ihr beim ersten Mal doch wehtun, liegt es meist daran, dass sich das Mädchen verspannt und/oder der Junge zu schnell in die Scheide eindringt. In so einem Fall sollten beide lieber den Sex abbrechen und ihr Glück an einem anderen Tag nochmal neu probieren. Nur sehr selten ist das Jungfernhäutchen so fest, dass es Probleme beim Sex gibt. Sollte es doch zu Problemen in diesem Zusammenhang kommen, sollte das Mädchen bei ihrem Hausarzt oder Frauenarzt um Rat fragen. Langsames und einfühlsames Vorgehen lässt jedoch für die meisten Mädchen das erste Mal zu einem schönen Erlebnis werden. Und bei jedem weiteren Mal werdet ihr mehr Sicherheit und Erfahrung bekommen und den Sex noch entspannter genießen können.