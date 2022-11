Wo ist mein Kitzler?

Setzte dich vor einen kleinen Handspiegel, um deine Vulva gut erkennen zu können. Der Kitzler (Klitoris) sitzt zwischen den Schamlippen, am vorderen Teil der Vulva. Also dort, wo kurz danach das Dreieck der Schambehaarung sichtbar wird. Der Kitzler sieht aus wie ein kleiner Zipfel, dessen Haut du vorsichtig zurückschieben kannst. Hier ist also der Punkt, an dem tausende Nerven liegen! Es ist von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich, auf welche Weise diese Stelle erregbar ist. Einen Orgasmus auf Knopfdruck gibt es auch an der Klitoris nicht. Einige Mädchen finden direkte Berührungen dort schön, andere mögen sie nicht so gern. Manche lieben sanften Druck, andere leichtes Klopfen mit den Fingerspitzen oder das Streicheln mit feuchten Fingern. Finde also selber heraus, welche Berührungen du am schönsten findest.

» Die Klitoris: Wo sie ist und was sie mag!