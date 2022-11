Kitzler stimulieren: Wie geht das?

Die Klitoris ist das Zentrum der weiblichen Lust und wesentlich größer als oft angenommen. Äußerlich sichtbar ist nur die perlenförmige Eichel. Darunter, also im Inneren des Beckens, befinden sich zwei sechs bis neun Zentimeter lange Schenkel und zwei zwiebelförmige Schwellkörper. Was viele nicht wissen: Klitoris (Kitzler) und Penis sind sich vom Aufbau her sehr ähnlich! Doch anders als ihr männliches Gegenstück, dient die Klitoris als einziges menschliches Organ ausschließlich dem sexuellen Lustempfinden. Und es gibt noch eine Besonderheit: Ein Bündel aus bis zu 8.000 Nervenendungen macht die Klitoris zum Gipfelstürmer der erogenen Zonen. Denn weder Zunge noch Penisspitze können da mithalten. Um den hochempfindlichen Kitzler zu schützen, ist er von einer Vorhaut bedeckt. Spannender Fact: Ebenso wie der Penis schwillt auch die Klitoris bei sexueller Erregung an.