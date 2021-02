"Krass Klassenfahrt": YouTube-Serie wird zum Kinofilm

2 Jahre, 10 Staffeln, 100 Folgen und mehr als 1000 Spielminuten – so viel Stoff konnten wir schon von "Krass Klassenfahrt" miterleben. Fans fiebern bei der YouTube-Serie fleißig mit und verhalfen dem Kanal schon zu über einer Million Abos. Es gibt viele lustige Serien und beliebte Comedy-Shows, die uns zum Lachen bringen – "Krass Klassenfahrt" gehört auf jeden Fall dazu. Jonas Ems und Jonas Wuttke haben das Projekt gemeinsam ins Leben gerufen und konnten gestern die frohe Botschaft verkünden: "Krass Klassenfahrt" kommt ins Kino!

Wann startet "Krass Klassenfahrt" im Kino?

Auf Instagram schreibt Jonas Ems über den Kinofilm zu "Krass Klassenfahrt": "@jonaswuttke und unser Team arbeitet seit nunmehr als einem dreiviertel Jahr an diesem Projekt. Damit geht ein riesiger Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit @leoninestudios wird der Film umgesetzt und noch dieses Jahr in die Kinos kommen." Wie verrückt! Die Dreharbeiten zum Kinofilm von "Krass Klassenfahrt" sollen bereits im April starten. "Ein fettes, fettes Dankeschön an alle, die mit uns diesen Weg gegangen sind, alle die schon Teil unserer Crew oder des Casts waren, an alle aus dem @moonvibe_de Team und natürlich an alle Zuschauer und die ewig supportende Community!" Wir hoffen sehr, dass die Kinos trotz Pandemie bald wieder aufmachen können und drücken den YouTubern die Daumen, dass alles so klappt, wie sie sich das vorstellen. Aber es sieht gut aus, denn erst gestern wurde ein neues Konzept entwickelt, dass auch Konzerte trotz Corona wieder ermöglichen soll.

