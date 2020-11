Katja Krasavice: "Ich seh" wird ihr erster emotionaler Song!

Katja Krasavice ist mit neuer Musik zurück. Aus der "Boss Bitch" wurde jetzt "Eure Mami" und auch die neue Ära der Künstlerin, scheinen Fans extrem zu feiern. Bereits das Musikvideo zu "Million Dollar A$$ von Katja Krasavice und Fler begeisterte ihre Fans. Das war Katjas allererstes Feature und auch mit ihrem neuen Track, will sie wieder eine Premiere feiern. Denn die zweite Single von ihrem neuen Album "Eure Mami", welches am 29. Januar 2021 erscheint, wird ganz anders als alles, was ihr bisher von ihr kanntet. Katja Krasavice überrascht nicht nur wieder mit einem neuen Look, sondern auch mit ihrem ersten emotionalen Song! Wir verraten euch, was euch in "Ich seh" erwartet …

Katja Krasavice: So klingt ihre erste emotionale Single "Ich seh"

Es ist offiziell: Die zweite Single von Katja Krasavice wird "Ich seh" heißen. Sie erscheint am Donnerstag um genau 23:59 Uhr. Eine erste Kostprobe hat Katja davon schon auf ihrem Instagram-Account gepostet: "Hatte viel verloren, trotzdem noch gewonnen. Alles wirkt verschwommen. Keiner sieht, was ich seh. Ich seh das, was du nicht sehen kannst, ihr seid geblendet. Ich fühl das, was du nicht fühlst." Ein ziemlich emotionales Geständnis von Katja. Wir sind wirklich sehr gespannt, welche Themen sie in ihrer zweiten Single ansprechen wird. Wer schon ihre Biografie, die "Bitch Bibel" gelesen hat, wird wissen, dass sie bereits viel in ihrem Leben durchgemacht hat und schon immer dafür kämpfen musste, dass sie die Leute so akzeptieren, wie sie ist.

Katja Krasavice ist außerdem auch dieses Jahr für einen goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "HipHop national" könnt ihr für sie voten.

