Katja Krasavice: Beziehung mit einer Frau?

Katja Krasavice über Beziehungen

Katja Krasavice ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Vor allem nicht, wenn es um Themen wie Sex und Beziehungen geht. Außerdem hat sie eine besondere Beziehung zu ihren Fans und erfüllt gerne Wünsche ihrer Community. So kam es auch dazu, dass sich Katja Krasavice einen OnlyFans-Account mit ziemlich exklusiven Content gemacht hat. In Fragerunden auf Instagram beantwortet sie zusätzlich regelmäßig Sachen, die ihre Fans so interessieren. Wir wissen bereits, wie der Traummann von Katja Krasavice sein sollte, aber steht sie auch auf Frauen? Jetzt hat Katja verraten, ob sie sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könnte …

Kann sich Katja Krasavice eine Beziehung mit einer Frau vorstellen?

Katja Krasavice lebt ihre Sexualität offen aus und genau dafür wird sie von Millionen Fans gefeiert. Aktuell warten alle Anhänger der Sängerin gebannt auf einen neuen Release. In letzter Zeit war es ziemlich ruhig auf dem Instagram-Account von Katja, was meistens bedeutet, dass etwas GROSSES im Anmarsch ist. Aus den Hinweisen, die sie bisher gegeben hat, wird klar, dass es sich dabei um neue Musik inklusive Merch-Drop handeln wird. Wir sind sehr gespannt! Aber Eure Mami hat auch ein paar persönliche Fragen beantwortet wie: "Kannst du dir eine Beziehung mit einer Frau vorstellen?" Ihre Antwort: "Ja, maybe.💞" Katja Krasavice will eben nichts ausschließen, diese Einstellung finden wir ziemlich cool.

