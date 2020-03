Katja Krasavice: DAS ist ihr Traummann!

Katja Krasavice teilt ihr Liebesleben mit ihren Followern

Das Katja Krasavice ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit teilt, ist schon lange nichts Neues mehr. Der Boss-Bitch-Star nimmt im Netz kein Blatt vor den Mund und versorgt ihre Follower regelmäßig mit ganz viel nackter Haut. Ihr Business läuft. – Schon lange gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Auf Instagram hat die Blondine nun verraten, welcher Mann, die Chance hätte, diesen Erfolg mit ihr teilen zu können.

Katja Krasavice – so sieht ihr Traummann aus

Bei einer Fragerunde auf Instagram interessierten sich ihre Follower vor allem für eins: "Wie sollte Katjas Traummann aussehen?" Katja Krasavice, die erst vor Kurzem ihre Körbchengröße verriet, ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihre Fans auf den neusten Stand zu bringen: „Bei sowas bin ich typisch Osteuropäisch, mir ist das Ansehen kack egal. Ich finde sogar ‚schöne‘ Männer abstoßend.“ Krass! Mit dieser Antwort hätten wohl die wenigsten gerechnet. Eines ist ihr dann aber doch besonders wichtig: „Er muss selbstbewusst sein. Ich hasse es, wenn Männer Komplexe haben. Auch sollte er Humor ohne Ende haben, meinen Humor und mein Humor ist gestört und dass er finanziell in meiner Liga ist. Alles andere juckt mich nicht. Achso und er muss damit leben, dass ich Sex-süchtig bin, also was Beziehungen angeht. Sexuell ist dann wieder was anderes.“ Obwohl sich Katja im Internet gern so zeigt - super oberflächlich kann sie nicht sein. Das zeigt die Beschreibung ihres Traummannes ganz deutlich. Denn statt Äußerlichkeiten aufzuzählen, spielen die inneren Werte bei der Sängerin eine viel größere Rolle. Check hier aus, wie krass Katja Krasavices Boss-Bitch-Tour war!

Auf Instagram beantwortet Katja Frage ihrer Community Instagram / Katja Krasavice

