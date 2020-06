Hat Justin Bieber ein Mädchen missbraucht?

Via Twitter wird Justin Bieber von einem Mädchen beschuldigt, sie 2014 sexuell missbraucht zu haben. Damals war er in Austin, Texas, für ein Konzert. Nachdem soll er sich dann an ihr im Four Seasons Hotel vergangen haben. Zunächst schwieg der Megastar zu den Vorwürfen, nun nahm er aber doch klar Stellung in einer Reihe von Twitter-Posts.

Justin Bieber kann Undschuld nach Missbrauchs-Claim beweisen

"In dieser Geschichte liegt kein Funken Wahrheit, wie ich euch in weiteren Posts beweisen werde. Denn ich war nie an dem besagten Ort", postete Justin Bieber über seinen Twitter-Account zu Anfang. In einigen folgenden Tweets, erklärt er, dass er damals seine Fans überraschte. Auch seine Ex-Freundin Selena Gomez war dabei. Doch sie hätten nie in das Hotel eingecheckt, denn die beiden und einige Freunde hatten ein AirB'nB als Übernachtungsmöglichkeit sowie ein Westin Hotel gebucht und eben nicht das Four Seasons. Das beweist Justin Bieber mit Mails mit dem Host der Locatio sowie der Quittung dazu. Dmait können die Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt gegen ihn nciht wahr sein.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

As her story told I did surprise a crowd in Austin at Sxsw where I appeared on stage with my then assistant side stage and sang a few songs. What this person did not know was that I attended that show with my then gf Selena Gomez — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Deshalb musste Justin Bieber auf die Vorwürfe antworten

"Jede Behauptung sexuellen Missbrauchs sollte sehr ernst genommen werden, weshalb meine Antwort gebraucht wurde. Die Geschichte ist faktisch unmöglich, weshalb ich mit Twitter und der Polizei zusammen arbeiten werde, um gegen diese Vorwürfe vorzugehen", betonte Justin Bieber in einem weiteren Tweet. Auch in den Kommentaren liest man, dass viele Follower hoffen, dass die Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen wird. Denn jemandem fälschlicherweise sexuelle Belästigung vorzuwerfen, ist nicht nur illegal, sondern zieht auch all diejenigen mit ins Lächerliche, denen wirklich so etwas passiert ist.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Welle an Missbrauchs-Posts gegen Stars wie Justin Bieber, Cole Sprouse und Co.

Momentan kommen fast täglich neue Anschuldigungen gegen Stars wegen sexuellen Missbrauchs dazu. Schauspieler Ansel Elgort brach dazu schon sein Schweigen, und auch die Darsteller/innen der Serie "Riverdale" Lili Reinhart, KJ Apa, Cole Sprouse und Vanessa Morgan lassen sich diese falschen Vorwürfe, die gerade über sie im Netz kursieren, nicht gefallen. So schrieb Cole auch als Retweet zu Justin Biebers Posts: "Falsche Beschuldigungen richten für tatsächliche Oper sexuellen Missbrauchs großen Schaden an. Ich würde nie jemandem das Wort verbieten. Ich möchte, dass alle Menschen sich die Anschuldigungen selbst ansehen, da die Ereignisse faktisch unwahr sind." In mehreren Insta-Storys supportet auch Madelaine Petsch ihre "Riverdale"-Kollegen: "Wie könnt ihr es nur wagen. Wegen Leuten wie euch, trauen sich echte Opfer, zu denen auch ich gehöre, nicht, etwas zu sagen. Denn sie befürchten, dass ihnen niemand glauben wird." Hoffentlich werden die Personen, die diese falschen Anschuldigungen verbreiten, bald geschnappt und bestraft!

False accusations do tremendous damage to victims of actual assault. Furthermore, I would never seek to silence anybody. I encourage that people look into the accusations themselves, as the events detailed were factually untrue. 2 — Cole M. Sprouse (@colesprouse) June 22, 2020

