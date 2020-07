Justin Bieber legt 2021 wieder richtig los!

Eigentlich wollte Bieber von Mai bis September allein in den USA insgesamt 45 Shows spielen, doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Endlich können sich die Fans nach der Unterbrechung wieder freuen: Es gibt neue Tourdaten für nächstes Jahr!

Wann geht die Justin Bieber World-Tour los?

Zugegeben, 2020 war für alle Sänger ein echter Reinfall. Sämtliche Touren und Konzerte mussten kurzfristig abgesagt werden. Auch Justin Bieber musste sich neben anderen Künstlern wie beispielsweise BTS, die ihre Welttournee offiziell absagen mussten, der Krise hingeben und seine Shows verschieben. Auf seinem Insta-Account postet der Pop-Star in seiner Story jetzt neue Konzerttermine für das Jahr 2021.

Bieber spielt nur in den USA

Seine große USA-Tournee startet am 2. Juni 2021 in San Diego. Insgesamt wird JB von Juni bis August die 45 geplanten Konzerte nachholen. Für Europa gibt es leider bisher keine Tourdaten. Für die deutschen Justin Bieber-Fans heißt es also: Koffer packen und ab in die USA! "Yummy"! Wir wünschen euch viel Spaß!

