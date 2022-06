Johnny Depp vs. Amber Heard Statement nach Urteil: “Endlich Frieden“

Johnny Depp und Amber Heard: Das Ergebnis des Prozesses

Es war unmöglich, nichts von dem aufwendigen und öffentlichen Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard mitzukriegen. Nun fand das Drama ein Ende: Die Jury hat entschieden und Johnny Depp zeigt sich erleichtert. Amber Heard hingegen nicht!

Die Geschworenen kam zu folgendem Urteil: Amber Heard muss Johnny Depp einen Schadensersatz von 10,35 Millionen US-Dollar zahlen. Die Summe ist deutlich geringer als die 50 Millionen Dollar, auf die Depp geklagt hatte. Doch Depp bekam in einem Großteil seiner Anklagepunkte Recht. Aber auch er muss zahlen. Weitaus weniger, aber immerhin auch zwei Millionen US-Dollar. In einigen Punkten ihrer Klage gaben die Geschworenen nämlich auch Heard recht.

So geht es Johnny und Amber heute

Nachdem das Urteil ausgesprochen wurde, haben sich Amber Heard und Johnny Depp beide über Social-Media bei ihren Fans gemeldet.

JOHNNY DEPP IST ERLEICHTERT: "Vor sechs Jahren hat sich mein Leben und das Leben meiner Familie, meinen Freunden, aller Menschen, die in meinem Leben sind, geändert. … Die Jury hat mir mein Leben wieder zurückgegeben. Ich wollte von Anfang an die Wahrheit ans Licht bringen … ich fühle nun inneren Frieden", so Johnny Depp. Für den Schauspieler ist die Jury Entscheidung ein Sieg.

AMBER Heard hingegen ist am Boden zerstört über das Ergebnis. "Die Enttäuschung, die ich heute empfinde, ist unbeschreiblich", so die Schauspielerin. "Mein Herz ist gebrochenen, dass der Berg an Beweisen immer noch nicht ausreichte, um der unverhältnismäßigen Macht und dem Einfluss meines Ex-Mannes standzuhalten. Ich bin noch enttäuschter darüber, was dieses Urteil für andere Frauen bedeutet. Es ist ein Rückschlag. Es stellt die Uhr auf eine Zeit zurück, in der eine Frau, die sich zu Wort gemeldet und sich ausgesprochen hat, öffentlich beschämt und gedemütigt würde", so Amber Heard.

Johnny Depp vs Amber Heard: Was bisher geschah

Die beiden Stars verklagten sich gegenseitig. Zuerst reichte Johnny Depp eine Klage gegen Amber Heard ein. Amber Heard konterte mit einer eigenen gegen ihren früheren Ehemann Johnny Depp. Johnny verklagte Amber auf 50 Millionen US-Dollar und sie ihn auf 100 Millionen US-Dollar. Die beiden waren von 2015 bis 2016 verheiratet, bis Heard die Scheidung einreichte und später in der "Washington Post" behauptete misshandelt worden zu sein. Zwar nannte sie nicht seinen Namen, aber es war eindeutig, dass Depp gemeint war. Die Folgen für Depps Karriere waren dramatisch! Er verlor seine Fans, Filme und Fame! Um seinen Ruf wiederherzustellen, reichte Depp Klage ein.

