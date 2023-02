Jenna Ortega über "Wednesday"-Dreharbeiten: "Ich habe nicht geschlafen!"

"Ich musste zwei Stunden früher am Set sein, einen 12- bis 14-Stunden-Tag absolvieren, dann nach Hause gehen, bei einem Zoom dabei sein oder eine Unterrichtsstunde nehmen. Oder ich kam in meine Wohnung und mein Cello-Lehrer wartete schon auf mich", so Jenna. "Es ging einfach immer weiter, und wenn man am Wochenende Zeit hatte, wenn wir am sechsten Tag der Woche nicht drehten, dann hieß es: 'Na gut, dann nehmen wir eben an diesem Tag deine Unterrichtsstunden.'", fährt sie fort. Das hinterließ natürlich Spuren: "Ich habe keinen Schlaf bekommen. Ich habe mir die Haare ausgerissen. Es gab so viele FaceTime-Anrufe, die mein Vater angenommen hat, in denen ich hysterisch geweint habe." Hoffentlich wird es während den Dreharbeiten zu Staffel 2 von „Wednesday“ nicht ganz so extrem für sie.