Instagram-Star verrückt nach Schönheits-OPs: Nach 9-Kilo-Brüsten kommt jetzt der XXL-Po

Influencerin Allegra Cole ist verrückt nach Schönheitsoperationen. Schon als junge Frau träumte sie davon Model zu sein und die größten Brüste der Welt zu haben. Einige bezeichnen auch sie als menschliche Barbie.

Nach zahlreichen Schönheits-OPs wiegen die Brüste der Influencerin mittlerweile neun Kilo! Mit ihren krassen Schönheits-OPs schaffte sie es, zu einem Instagram-Star zu werden. Jetzt steht die Po-Vergrößerung an. Insgesamt sechs Injektionen in ihr Hinterteil sollen es sein. Aktuell hat sie die fünfte Behandlung der Po-Vergrößerung hinter sich gebracht und witzelt auf Instagram: "Wenn dein Booty so groß ist, dass man die Unterhose aufschneiden muss."