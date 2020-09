Mehr Likes & Kommentare auf Instagram? Ohne Engagement geht nix

Wer erfolgreich Instagram nutzen möchte, wird früher oder später über das Wort Engagement stolpern. Dahinter steckt die Interaktion der User mit einem Post. Wie interessiert sind andere an deinem Post? Geben sie deinem Bild oder Video ein Like, schreiben sie einen Kommentar zu dem Post oder klicken sie auf den Link in deiner Story? Viele verschiedene Faktoren spielen eine wichtige Rolle für das Engagement, das dafür sorgen kann, dass dein Post durch die Decke geht und du noch mehr Likes auf Instagram bekommst. Welcher Post in Sachen Engagement besonders gut abschneidet, hat das Team von Socialinsider in einer aktuellen Studie herausgefunden.

Instagram: Karussell-Posts laufen am besten

Über 22 Millionen Instagram Posts hat sich Socialinsider in Zusammenarbeit mit dem Bannersnack-Team angeschaut. Das höchste Engagement, also viel Interaktion mit Likes, Kommentaren & Co., haben dabei die Karussell-Posts auf Instagram erreicht. Fast 20 % Prozent der Beiträge auf Instagram sind Posts mit mehreren Slides, die bei den Usern offensichtlich gut ankommen. In der Studie waren fast 3 Millionen Karussell-Posts dabei. Auch interessant: Slideshows, die sowohl aus Bilder als auch aus Videos bestanden, konnten die User am meisten überzeugen. Studien zu Instagram liefern immer wieder interessante und überraschende Ergebnisse. Kennst du schon die beste Zeit zum Posten auf Instagram?

