Instagram: Neue Challenge

Auf Instagram gibt es immer wieder lustige Challenges, die auf Probleme in unserer Welt aufmerksam machen sollen. Die neueste Instagram-Challenge heißt "One Word Change Challenge". Dabei sind Instagram-Nutzer auf der ganzen Welt dazu aufgefordert, ein Wort auszuwählen, mit dem sie die Welt verändern möchten. Das sollen sie sich dann auf den Finger schreiben und ein Foto davon auf Instagram posten. Am Ende wird wie bei der "Ice Bucket Challenge" ein Freund nominiert, der sich ebenfalls der Herausforderung stellen soll. Bei www.iswu.today erfährst du noch mehr über den Hintergrund und die Ziele der Aktion.

"One Word Change Challenge": Bedeutung erklärt

Bei der "One Word Change Challenge" geht es darum, in nur einem einzigen Wort zu beschreiben, wie man selbst gerne die Welt verändern würde. Schauspielerin Yara Shahidi kennst du bestimmt vom Kinofilm "The Sun Is Also a Star", in dem sie neben "Riverdale"-Star Charles Melton die Hauptrolle spielte, oder aus "Die Zauberer vom Waverly Place". Sie ist stolze Unterstützerin der " One Word Change Challenge " und einer der ersten Stars, die die Aktion auf Instagram öffentlich unterstützen! Sie hat das Wort "Storytelling" (deutsch: Geschichten erzählen) ausgewählt, um zu beschreiben, wie sie die Welt verändern würde – und liefert uns gleich eine Erklärung dafür: "Unsere ehrlichen Geschichten mit anderen zu teilen, ist so wichtig. Wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen, etwas zu tun, können wir gemeinsam die Welt ändern." Hier siehst du ihren Post dazu, indem sie Bailee Madison dazu auffordert, auch mitzumachen:

