Du hast mal wieder Bock auf eine witzige Challenge? Und wir haben die lustigsten Selfie-Challenges für dich, deine Freunde und deine Familie herausgesucht. Du brauchst nur noch dein Handy und schon kann es losgehen. Have fun!

Für dich alleine:

- Verkleide dich wie dein Lieblings-­Seriencharakter und teil das Bild auf Snapchat. Na, wer erkennt dich?

- Photobomb: Schnapp dir dein Handy! Sobald du siehst, das fremde Leute ein Bild machen, crash einfach mal mit einem Selfie die Situation

- Motz dein Selfie mit den crazy Filtern von PIP Camera auf. Die App gibt’s

kostenlos für iOS und Android. Noch mehr Tricks findest du auf S. 26 (Web & App).

- Such ein süßes, lustiges oder außergewöhnliches Tier und schieß ein Selfie mit ihm.

- Stell dein Lieblings-Emoji nach und verwende es für 24 Stunden als WhatsApp-Profilbild.

Für dich und deine Freunde:



- Verwende Faceswap mit jemanden, der dir ähnlich sieht, und poste das Pic. Wem fällt’s auf?

- Ein mega Insta-Trend: „Chinning“. Challenge: Wer hat das größere Doppelkinn! ;-) Erstellt eine WhatsApp-Gruppe und schickt euch gegenseitig eure lustigsten Doppelkinn-Fotos.

- Ein Schüler aus Nizza hat 2015 einen Selfie-Rekord mit ganzen 2.530 Leuten auf nur ­einem Bild auf­gestellt! Jetzt seid ihr dran: Wer von dir und deinen Freunden bringt mehr Leute aufeinem Foto unter?!

- Macht ein Fake-Urlaubs-Pic und lasst es so aussehen, als wärt ihr verreist. Wem fällt euer Urlaubsschwindel wohl auf?

- Poste das ­süßeste Tier-Foto, das du finden kannst. Jetzt sind deine Freunde dran. Schafft es jemand, ein niedlicheres zu finden? Sammle

ein paar Vorschläge und starte dann auf Insta eine Umfrage. Deine Follower entscheiden, wer gewinnt.

- Zieh mit ­deiner/deinem BFF los und geht auf Foto-Jagd. Ihr habt 30 Minuten Zeit, um so viele Selfies zu sammeln, wie ihr könnt. Wer schafft mehr?

Für dich und deine Familie:



- Wer aus eurer Family ist der wahre Grimassen-King? Testet es aus und haltet es in einem Selfie fest.

- Schieß ein Foto mit jemandem, der gerade schläft.

- Schmink mit ­geschlossenen Augen eine männliche Person (Dad, Onkel & Co.). Go for it!

- Wer von euch kommt mit der Zunge bis an die Nasenspitze? Probiert es aus und macht dabei ein lustiges Selfie.

- Schnapp dir ein Familienmitgleid und macht ein Wettschminken vor laufender Kamera. Wer von euch kann schneller ein Glas Cola trinken?