Ian Somerhalder fand "The Vampire Diaries" abstoßend

Als Ian Somerhalder das erste Mal von "The Vampire Diaries" hörte beziehungsweise kurz in das Skript schaute, war seine erste Reaktion sehr negativ! Es fand die Serie abstoßend und nannte es "Twilight im TV-Programm". Doch was änderte Ians Meinung?

Er lehnte "The Vampire Diaries" zunächst ab!

Wir alle wissen nämlich, dass Ian Somerhalder seine Meinung über "The Vampire Diaries" geändert hat und damals die Hauptrolle des Damon ergatterte. Der Schauspieler war vor der Vampir Serie ein Teil von "Lost". Die Serie handelt von einem Flugzeugabsturz und dem Überleben einiger Passagiere auf einer unbewohnten Insel im Pazifik. Nach "Lost" schaute sich Ian nach einem neuen Projekt um. Er wollte etwas Spannendes, aber nicht zu Kitschiges. Zuerst sträubte er sich gegen "The Vampire Diaires", gab dem Skript und der Story dann aber eine Chance und hat es komplett gelesen. Dann hat es ihn gepackt und für ihn war klar, dass er ein Teil der Serie werden muss! Dabei war es fast schon zu spät. Ian Somerhalder stieg ins Auto, fuhr die ganze Nacht und durchquerte sogar eine Wüste, um es noch pünktlch zum Vorsprechen zu schaffen!

Chance auf neue "The Vampire Diaries" Folgen?

Unglaublich, aber die letzte Staffel und die letzte Folge "The Vampire Diaires" ist schon 5 Jahre her! Ian Somerhalder hat nun in einem Interview über neue Folgen gesprochen. Er hat nämlich eine ganz klare Meinung zu einer neunten Staffel beziehungsweise über einen Reboot der Serie. Auch wenn es eine Sache gibt, die Ian Somerhalder an seiner Rolle Damon nicht leiden kann, so liebt er so ziemlich fast alles rund um Damon. Seine Wandlung und seine facettenreiche Art haben nicht umsonst Millionen Fans jahrelang begeistert. Sind wir mal froh, dass Ian sich damals doch umentschieden hat und zu dem "The Vampire Diaries" Casting gefahren ist.

