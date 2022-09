HSM 4: Zac Efron und Vanessa Hudgens – Rückkehr im Gespräch

High School Musical: Diese Stars kehren zurück

In der Disney+ Serie “High School Muscial: The Musical: The Series“ geht es um junge Schauspieler, die Bühnenstücke proben. Darunter auch das Stück “High School Musical“ selbst, angelehnt an die bekannte Filmreihe. Für die Serie kehrten schon einige Stars der ursprünglichen Filmreihe zurück an die East High. Darunter zum Beispiel Lucas Grabeel als Sharpays Bruder Ryan Evans oder auch Corbin Bleu als Chad Danforth. Nachdem sowohl Vanessa Hudgens, als auch Zac Efron Bilder vor der East High posteten, fragen sich alle: Kehren die beiden in der Serie ebenfalls zurück?

Zac Efron kehrt zurück an die East High

Zac Efron hat bereits zugegeben, dass er bereit wäre für ein “High School Musical“-Reboot! Das zeigte er in seinem Instagram-Post, in dem er vor der Kulisse der High School posiert, in der die berühmte Filmreihe spielt. Unter dem Foto schrieb er: “Don’t you… Forget about me“ (dt.: Vergiss mich ja nicht).

Eine Anspielung darauf, dass er als Troy Bolton zurückkehrt?Der Produzent der Serie, Tim Federle, hat die Antwort.

Produzent weckt Hoffnungen der HSM-Fans

SCHADE: Erstmal sieht es leider nicht so aus, als würde Zac zurück kehren. ERSTMAL! Denn: Zwar stimmen laut Serien-Produzent Federle die Gerüchte über eine Rückkehr der beiden HSM-Stars in der 4. Staffel der Serie nicht.

Aber: Das heißt jedoch nicht, dass eine Wiedervereinigung der Stars in Zukunft ausgeschlossen sei. Im Gegenteil: Der "High School Musical"-Produzent machte vielen Fans nun große Hoffnungen: „Wir würden Zac und Vanessa liebend gerne zurückbekommen und arbeiten gerade sehr aktiv daran.“ Es gibt also Chancen!!!

HSM: Rückkehr von Ashley Tisdale?

Auch Ashley Tisdale scheint sich gerne an ihre Zeit in ihrer Rolle der Sharpay Evans zurückzuerinnern. Erst kürzlich teilte sie TikToks mit ihren legendären HSM-Songs. Ob sie auch zur Serie dazustößt? Falls Olivia Rodrigo die “High School Musical“-Serie verlassen wird, könnte es auf jeden Fall gut sein, dass alte Gesichter einspringen, um die Lücke zu füllen.

